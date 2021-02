Cecilia Capriotti il vestito non copre e la fantasia galoppa – VIDEO

Cecilia Capriotti lascia il web sconvolto di fronte alle trasparenze del suo vestito che infiammano le fantasie più nascoste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ha deciso di mettere KO la su platea di follower. La bella attrice infatti si è mostrata con un vestito lungo nero che ha la particolarità di essere impreziosito da maliziose trasparenze. Un vedo/non vedo che ha acceso la fantasia dei fan che hanno concesso alla propria immaginazione di volare verso terre piccanti. Come se non bastasse la foto la bella Cecilia ha pensato bene di sferrare un colpo fatale ai fan pubblicando anche il video della sua passerella nello studio de “Il Grande Fratello Vip“. Passo felino e sorriso smagliante l’affascinante attrice si è lasciata riprendere mentre si avvicina alla telecamera concedendo ai tanti ammiratori un’immagine di assoluta grazia e bellezza capace di infiammare gli animi.

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo cade in tentazione e il suo viso è l’immagine della goduria – FOTO

Cecilia Capriotti e la polemica sul suo vestito “Dior”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

LEGGI ANCHE -> Manuela Arcuri confessa la sua voglia…e il web impazzisce – FOTO

Il vestito scelto da Cecilia Capriotti non è stato notato dal web soltanto per la sua bellezza e sensualità ma anche per una polemica nata intorno al suo marchio. A quanto pare infatti l’affascinante attrice avrebbe attribuito all’abito sfoggiato nel corso della sua partecipazione negli studi de “Il Grande Fratello Vip” alla nota casa di moda Dior. La sua affermazione ha mandato però su tutte le furie lo stilista Ferdinand che, dati alla mano, ha attaccato Cecilia proprio su Instagram. “Durante la trasmissione la signora Capriotti ha indossato un vestito realizzato da me per lei nel 2019 scrivendo però nelle sue stories che è una creazione di Dior – ha scritto Ferdinand in un lungo post sul famoso social network.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

L’accusa di Ferdinand continua chiedendosi “come possa essere possibile sfoggiare un vestito dicendo che è di un’azienda piuttosto che di un’altra?“. Alla fine dello sfogo lo stilista ha concluso suggerendo all’attrice “un bagno di umiltà“.

YESLIFE ON THE ROAD. IL NOSTRO SERVIZIO DAL MONTE TERMINILLO: IMPIANTI CHIUSI E UN SACCO DI GENTE…IL PARERE DI CHI LAVORA SUL CAMPO. GUARDA VIDEO