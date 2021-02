Sanremo 2021, Fedez ci ricasca dopo l’ultima e pubblica un nuovo spoiler! Però questa volta lo ha fatto volutamente: ha pubblicato le foto della sua manicure

Fedez è sicuramente uno dei cantanti più attesi di questo Festival di Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin. Manca una settimana esatta all’inizio della settimana più attesa dell’anno e Federico Lucia è riuscito già a far parlare di sé, quando qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram un video di pochi secondi della canzone che porterà insieme a Francesca sul palco più amato di Italia.

Fedez pubblica uno spoiler di Sanremo: le sue unghie!

Dopo essersi fatto perdonare dalla sua collega e aver sistemato tutto, adesso si sta ufficialmente preparando a partire per la Liguria. Ha tagliato i capelli e oggi si è fatto la manicure: sulle unghie tantissimi fiori in onore della città che ospita il Festival. “L’unico spoiler che posso fare” scrive con ironia. Purtroppo, a causa al pubblico che non potrà essere in sala, sua moglie Chiara Ferragni e tutta la famiglia seguiranno il Festival da casa facendo il tifo per lui e per Francesca che si preparano a conquistare i telespettatori.

Solo una settimana all’inizio del Festival e tutti si preparano alla partenza: oggi, su TV Sorrisi e Canzoni, sono stati ufficialmente resi pubblici i testi delle canzoni che ascolteremo.

