Mercedesz Henger, sopra l’asciugamano, sotto qualcosa di magico, estrema – FOTO

Mercedesz Henger posta alcuni scatti sui social che immortalano la sua bellezza prorompente. Ma attenzione, le foto sono estreme.

Primo piano da sogno quello pubblicato da Mercedesz Henger su Instagram: scorrendo tra le storie infatti è possibile ammirarla in versione casalinga ma tremendamente sexy. Make-up assolutamente naturale che accentua lo sguardo con un filo appena di mascara e le labbra carnose con un balsamo labbra sul mauve, del resto Mercedesz è bellissima e non ha bisogno di make-up ricercati. Dalla foto è possibile scorgere una canotta nera basic, forse manca il reggiseno, quindi proprio in comodità estrema. Appena uscita dalla doccia, i capelli sono ancora bagnati ma ogni momento è giusto per scattare, soprattutto se di una bellezza disarmante come quella di Mercedesz. I followers sono pazzi di lei, ogni foto è miraggio per gli occhi.

LEGGI ANCHE->Melissa Satta lascia senza fiato con un body nero trasparente, si vede tutto-FOTO

Mercedesz Henger, la FOTO senza reggiseno che fa impazzire il web

Vai su successivo per vedere la foto di Mercedesz