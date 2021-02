Andrea Zenga nel mirino: critiche da parte di Lory del Santo

Andrea Zenga è stato attaccato a Mattino5. A criticare il concorrente del GF Vip, uscito ieri sera dalla casa, è stata Lory Del Santo.

Dure parole nei confronti di Andrea Zenga. Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip ieri sera, già questa mattina critiche e attacchi sono stati rivolti nei suoi confronti. In particolare è stata Lory Del Santo, ospite a Mattino5, a esprimere commenti negativi verso Zenga.

Il concorrente non è riuscito a vincere la nomination contro Stefania Orlando e Samantha De Grenet. A pochi giorni dalla fine del reality l’ex volto di Temptation Island ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia.

La puntata di ieri sera è stata piena di colpi di scena. In particolare è stata la Mello a lasciare il pubblico senza parole. La concorrente ha mandato al televoto Rosalinda e la Orlando. Scelta che stupisce a fronte della recente dichiarazione d’amore della modella nei confronti di Rosalinda. Inoltre, con i finalisti Zorzi e Pretelli, ha salvato Samantha De Grenet e Andrea Zelletta.

Mattino 5: critiche a Zenga e Rosalinda

Durante la trasmissione di Mattino 5 argomento centrale è stata l’uscita di Andrea Zenga dal Grande Fratello Vip. In particolare è stata Lory Del Santo ad attaccarlo per la relazione intercorsa nella casa con Rosalinda Cannavò. Stessa posizione per Rudy Smaila che ha affermato: “Ha sbagliato con questa relazione, doveva giocare da solo”. Nella trasmissione si è parlato anche della nuova nomination di Dayane Mello e Rosalinda. A giudicare la modella è sempre la Del Santo che considera il suo comportamento incoerente.

Prima di uscire Zenga ha omaggiato la sua nuova fiamma con una dedica. “Grazie per avermi fatto provare queste emozioni. E’ stato tutto bellissimo perché è stato tutto molto naturale, voluto e sentito. Dopo tanto tempo il primo bacio che mi ha dato molte emozioni”, il commento rivolto alla Cannavò scritto su una foto che raffigura la coppia intenta a baciarsi. L’attrice si è commossa.

Nella puntata Andrea si mostra inoltre emozionato anche per l’intervento da parte dei suoi fratelli Fabio e Francesco che dedicano al concorrente parole di stima e affetto.