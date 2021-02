Daydreamer anticipazioni 23 febbraio: la trappola di Aziz. Oramai è trascorso un anno da quando Can e Sanem si sono lasciati, spiazzando i telespettatori con questo salto temporale

Un salto temporale ha coinvolto i protagonisti di Daydreamer ma anche i telespettatori del programma che non si aspettavano affatto questo colpo di scena. Un anno dopo quel tragico evento con Yigit è cambiato tutto, così anche la vita di Sanem che è diventata una famosa scrittrice dopo aver pubblicato il suo libro.

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Can è ritornato a Istambul dopo un anno e dopo aver detto addio alla sua fidanzata senza mai voltarsi indietro. Oggi Sanem è riuscita finalmente a coronare il suo sogno di diventare una scrittrice, grazie al sostegno di Yigit. Quest’ultimo non è invalido ma con l’aiuto di Huma fa credere a tutti di esserlo, proprio per ottenere le giuste attenzioni di Sanem. Huma e Yigit sperano che Sanem possa dimenticare Can e buttarsi tra le braccia del suo editore.

Il fotografo torna e le cose potrebbero cambiare nuovamente. Un piano perfetto messo in atto dal padre di Can ed Emre che, con la malattia in atto, non sa quanto ancora avrà da vivere. Il padre ha capito che sta scappando da Sanem e non vuole assecondarlo.