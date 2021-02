Alice De Bortoli, bellezza in mezzo alla strada, il bianco le dona – FOTO

Alice De Bortoli si veste di bianco e si posiziona a bordo strada per farsi fotografare: le foto imperdibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

La 17enne Alice De Bortoli non manca di stupire i 2 milioni di followers che la seguono su Instagram. La giovane, originaria di Treviso, è salita alla ribalta tramite la partecipazione a “Il collegio 3“, divenendone ben presto uno dei volti più noti. Bellissima, nel suo stile basato sulla disarmante semplicità, la ragazza raccoglie sempre i consensi di tutti.

I commenti di apprezzamento e i likes alle foto si sprecano. Soltanto poche ore fa, Alice ha pubblicato un tris di scatti a dir poco imperdibile, in una location senza dubbio stravagante: accovacciata per strada, con un outfit total white, la De Bortoli è davvero irresistibile.

LEGGI ANCHE —> Alice De Bortoli e il selfie allo specchio che fa sognare, che fisico da capogiro-FOTO

Alice De Bortoli, il bianco le dona, le FOTO che fanno impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

LEGGI ANCHE —> Alice De Bortoli, bionda e sensuale tra la neve: non la puoi spiegare a parole- FOTO

Un completino bianco, lunghi boccoli biondi, e Alice De Bortoli è pronta per lasciarsi immortalare a bordo strada, come una vera e propria modella. La star de “Il Collegio”, che quest’anno festeggerà il traguardo dei 18 anni, possiede una bellezza già sbocciata. I fan, nel guardare le sue foto, restano completamente folgorati.

La giovane appoggia la testa sulla mano e fissa con sicurezza l’obiettivo, apparendo naturale e disinvolta. Il sorriso contagioso, che emerge nella prima foto, denota la spensieratezza dei suoi anni, così come il carattere solare ed estroverso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

Nei commenti, i fan non possono non esprimere i loro apprezzamenti per la bella trevigiana. “Unica come sempre” – scrive qualcuno, mentre qualcun altro rincara la dose – “Il tuo sorriso trasmette felicità“.