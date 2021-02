Benedetta Mazza, outfit intrigante: sotto il blazer…è un mistero – FOTO

Benedetta Mazza, l’outfit intrigante lascia spazio all’immaginazione: pantalone e blazer, sotto? Niente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Bellissima come sempre Benedetta Mazza, la modella si concede un selfie a figura intera davanti allo specchio, mostrando un outfit altamente seducente. Pantalone grigio fumo invernale a cui ha abbinato un blazer a quadretti bianco e nero. Benedetta appare sorridente e più radiosa che mai, tanto che i follower non rimangono ignari di fronte a cotanta bellezza. L’outfit permette un interessante gioco di seduzione, un vedo e non vedo che affascina e da cui partono una serie di interrogativi circa la sua scollatura. L’ampio blazer infatti favorisce un’incredibile visione e viene da chiedersi cosa ci sia sotto. Beh, dando un’occhiata così sembra proprio che sotto non ci sia nulla. Ma questo rimarrà un sogno proibito per i fans.

Benedetta Mazza, primo piano da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Il primo piano pubblicato ieri dalla Mazza è davvero una delizia, arricchito da quel briciolo di autoironia che male non fa. Lei appare magnifica, poca luce ma spiccano gli occhi chiari e bellissimi rivolti verso l’obiettivo anche se la vera protagonista della foto è lei, la ricrescita. Nel post infatti la modella ammette di avere la ricrescita e si rivolge ai suoi fedelissimi per sapere cosa ne pensino al riguardo: Io ho imparato ad apprezzarla esattamente un anno fa quando era impossibile andare dal parrucchiere…i commenti sono di affetto, in tante infatti a scriverle quanto sia bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Il tutto viene sempre corredato con tanto di like e commento della Benny, perchè lei è così…sa sempre come farsi amare.

