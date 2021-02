Carolina Stramare fantastica: pantaloni in pelle e sopra senza veli, no reggiseno – FOTO

Una Carolina Stramare illegale, lo scatto dell’ora di pranzo fa davvero gola sul web: pantaloni in pelle e sopra senza veli. Un infarto.

Carolina Stramare sorprende tutti: lo scatto appena postato sui social – una manciata di minuti – fa letteralmente impazzire il web e si preannuncia essere un successone, oltre che boom di like e di commenti. Il motivo è semplice, lei è bellissima come non mai…bellezza arricchita da sensualità, quella non volgare ma che arriva dritta al cuore. I fans sono estasiati e amano quello che vedono. Sguardo accattivante e stile black&white in chiave erotica che conferisce all’outfit un tocco in più. Pantalone in pelle super stretch lucido e a vita alta a cui abbina una camicia bianca lunga, taglio maschile ma dai ricami tono su tono davvero interessanti. Ma l’occhio cade proprio lì, la Stramare non ha nessun reggiseno e la camicia si apre lasciando intravedere questa meraviglia tutta naturale. Papillon lasciato aperto come ultimo tocco di sensualità. Lo sguardo è rivolto verso l’obiettivo, capelli bagnati che cadono naturalmente un po’ sul viso e un po’ sulle spalle. Semplicemente meravigliosa.

Carolina Stramare, la FOTO è super bollente, seno in vista

