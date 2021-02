Cecilia Capriotti osé: lingerie trasparente mostra curve mozzafiato – FOTO

Cecilia Capriotti posta uno scatto su Instragram che lascia i follower senza fiato. In completo intimo, mostra tutto il suo splendore da un terrazzo.

Completo intimo osé per Cecilia Capriotti. La showgirl si è mostrata in lingerie nera trasparente nel suo ultimo scatto postato su Instagram. La foto la ritrae su un balconcino. Le curve mozzafiato e lo sguardo misterioso conquistano i suoi 502 mila follower. Con la foto Cecilia annuncia l’uscita odierna di un’intervista su “Chi” che la vede protagonista. Subito è pioggia di like e commenti da parte dei fan.

Intanto nelle storie di Instagram la Capriotti pubblica un video per fare una serie di chiarimenti. Nell’ultima puntata serale del GF Vip, racconta come da prassi abbia consegnato il cellulare alla produzione prima delle registrazioni. Prima l’invio alla sua agenzia dei messaggio audio con i dettagli del suo look che poi lo avrebbe postato poi sui social l’outfit.

Cecilia Capriotti: le rivelazioni sulle accuse dello stilista Ferdinand

Cecilia Capriotti ha raccontato nelle storie di Instagram la sua versione dei fatti in merito allo scontro avvenuto con lo stilista Ferdinand. La modella ha affermato di aver indicato Dior come autore dell’abito per poi correggersi sottolineando che solo i gioielli erano firmati dal noto marchio. Ma racconta come la reazione del reale designer del capo dai le indossato sia stata inaspettata. Ferdinand si è dimostrato felice sulle prime di non essere stato citato per poter utilizzare questo avvenimento come notizia per recarsi in qualche trasmissione.

“Siamo disposti a tutto per avere un minuto di notorietà? La dignità dov’è?, il commento della Capriotti. Ma intanto online lo stilista che ha subito raccontato la sua versione dei fatti sui social.

44 anni, La Capriotti è nota al pubblico per la sua bellezza e il suo stile. Sui social posta scatti in cui si mostra il suo fascino indossando capi sensuali.

A seguito della partecipazione a Miss Italia, ha lavorato in numerosi programmi e recitato in alcune pellicole. Dopo l’uscita dal GF Vip lo scorso 18 gennaio, è tornata nella sua casa di Milano dove vive con il compagno Gianluca Mobilia e la loro figlia.