Federica Pellegrini seduce vestendo i panni di un’eroina dei manga – FOTO

La meravigliosa nuotatrice Federica Pellegrini conquista tutti trasformandosi in una solenne e lunare eroina dei manga.

L’indistinguibile classe acquatica di Federica Pellegrini ha traslocato ormai da qualche settimana sulle reti televisive di TV8 e Sky per la messa in onda delle prime quattro puntate della nuova edizione di Italia’s Got Talent. Nella giuria fra altri artisti emergenti, come lo chef Joe Bastianich, l’amata e polemica Mara Maionchi ed il goliardico trasformista Frank Matano, non poteva mancare un pesciolino curioso ed armato del talento necessario come Federica. Ma vediamo qual’è stata la sua sorpresa di ieri sera.

Federica Pellegrini acquisisce il poter del cristallo e conquista gli spettatori

“Potere del cristallo di luna vieni a me!!! 🪄🌙💫✨ …. e da tutti i concorrenti di #IGT …domani sera 21:30 su @tv8it … 🪄🌙💫✨“. Questa è stata la disarmante didascalia della campionessa in stile libero al suo ultimo scatto su Instagram. Acquisite le sembianze della celebre eroina dei manga, Sailor Moon, non poteva evitare di far cadere ai suoi piedi i suoi innumerevoli ammiratori. Un tocco di simpatia e di originalità, quello di Federica, che in men che non si dica ha donato tutto un altro colore al programma.

In attesa dunque che vada in onda anche la quinta puntata dell’acclamato Talent Show italiano, stavolta pare che il compito di stupire la regia sia stato affidato proprio a lei. “DAMMI LA TUA BELLEZZA 😍😍😍“, ha poi esordito in tal modo una sua fan in preda probabilmente alla lunare venerazione.

