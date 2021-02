Tiger Woods, vivo per miracolo: salvato da airbag e cintura di sicurezza

Il campione di golf Tiger Woods “è sveglio, reattivo e in ripresa”. Vivo per miracolo dopo il terribile incidente: si è salvato grazie airbag e cintura

Dopo il grave incidente d’auto in cui è rimasto coinvolto il campione di golf a Los Angeles, ci pensa la fondazione Tiger Woods ad aggiornare sul suo stato di salute: “Tiger è sveglio, reattivo e in ripresa”. Un messaggio comparso sui suoi profili ufficiali che fa tirare un sospiro di sollievo per fan e appassionati, che avevano temuto il peggio.

Secondo il vicesceriffo della contea di LA, fra i primi a prestare soccorso, Tiger Woods “è stato molto fortunato a sopravvivere al pauroso incidente»”. L’uomo ha potuto constatare che “l’interno dell’automobile era sostanzialmente intatto. L’abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato. Altrimenti sarebbe stato certamente un incidente mortale“.

Tiger Woods, vivo per miracolo: le conseguenze mediche

Dopo l’impatto, l’ex numero 1 del golf è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Harbor-UCLA Medical Center. Lì è stato sottoposto a un’operazione chirurgica alla gamba destra, per ricomporre le lesioni multiple. In base alle prime dichiarazioni dello staff medico, Tiger avrebbe riportato fratture esposte a tibia e perone, saldate con una placca nella tibia, viti e perni nella caviglia e nel piede.

Sembra quindi che grazie al tempestivo intervento dei soccorsi per il golfista californiano si sia scongiurato il peggio. Lo staff di Tiger Woods scritto un comunicato per elogiare “i meravigliosi medici e il personale ospedaliero, il dipartimento dello sceriffo e i vigili del fuoco, che si sono dimostrati eccezionali”.

Intanto continuano ad emergere altri dettagli riguardo alla dinamica dell’incidente, che sarebbe dovuto all’alta velocità con cui viaggiava il Suv di Woods. L’auto ha colpito il guard-rail, finendo nell’altra corsia e poi si è rovesciata. I vigili del fuoco e i paramedici hanno dovuto estrarre il golfista dal parabrezza. Per lui è il terzo incidente stradale del genere.

