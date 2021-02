Un ragazzo di 28 anni è morto dopo l’esplosione di un petardo che stava preparando per la festa in onore del suo primogenito.

Doveva essere una grande festa per la rivela, ma si è trasformata in tragedia con la morte di un ragazzo di 28 anni. La vittima stava preparando, insieme a suo fratello, dei fuochi d’artificio per una festa in onore della nascita del suo primogenito, ma improvvisamente un grosso petardo è esploso. È accaduto domenica a Liberty, nello Stato di New York (Usa). Sul luogo dell’esplosione sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far nulla per il futuro padre, ferito, ma non gravemente, l’altro fratello.

Leggi anche —> Tragico incidente domestico: bambino finisce nella lavatrice e perde la vita

Usa, esplode un petardo durante i preparativi per una festa: giovane futuro padre perde la vita

Leggi anche —> Bambino di 11 anni muore di ipotermia nel sonno

Un ragazzo di soli 28 anni è morto domenica 21 febbraio a Liberty, cittadina nello Stato di New York (Usa). La vittima, Christopher Pekny, secondo quanto riporta la redazione del New York Times, stava preparando alcuni fuochi d’artificio, insieme al fratello Michael di 27 anni, per quella che viene definita la “festa di rivelazione di genere ” del suo primogenito, ossia quando i due genitori scoprono il sesso del nascituro. Per cause ancora da accertare, uno dei petardi è esploso.

Lanciato l’allarme presso l’abitazione teatro della tragedia sono arrivate le squadre di paramedici. Purtroppo per il futuro padre non c’è stato nulla da fare, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Il fratello della vittima, rimasto ferito al ginocchio, riporta il New York Times, è stato trasportato presso ospedale di Middletown, dove ora si trova ricoverato in condizioni stabili. Intervenuti anche gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire all’esatta dinamica dei fatti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il terzo fratello della vittima, Peter Pekny, ha raccontato, come riferisce il New York Times, che Christopher, il quale proprio oggi avrebbe compiuto 29 anni, non vedeva l’ora di veder nascere suo figlio ed era desideroso di mettere su famiglia insieme alla compagna. Il 28enne lavorava come cameriere in un bar della cittadina rimasta sotto choc dopo il terribile incidente.