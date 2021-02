Elisabetta Gregoraci è pazzesca: la FOTO in studio dove gli anni si fermano

Scherzo delle Iene riuscito: per ore ad Elisabetta Gregoraci è stato fatto credere che le fosse stato rubato il profilo Instagram

La 41enne Elisabetta Gregoraci ha da poco festeggiato il compleanno tra fiori e palloncini colorati. lei è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, amatissima da molte persone che la seguono copiose sui social dove proprio Eli ha una vita molto intensa e ama postare in continuazione scatti della sua vita privata.

Proprio per questa sua predisposizione social è stata il soggetto ideale per uno scherzo organizzato da Le Iene che proprio hanno deciso di prenderle in “ostaggio” il profilo Instagram.

Con la complicità della sorella Marzia e del suo responsabile tecnico, il programma ha fatto in modo che qualcuno postasse dall’account Instagram di Elisabetta Gregoraci alcune stories molto pesanti contro gli ex compagni del GF Vip che sono rimasti al gioco. Complice anche Alfonso Signorini che l’ha chiamata per avere spiegazioni sulle sue affermazioni offensive.

Elisabetta Gregoraci bellissima per lo scherzo delle Iene, il top rosa mette in evidenza il seno

“Prove tecniche con i padroni di casa…ci vediamo alle 21.30 su #italia1” ha scritto Elisabetta a margine degli scatti condivisi sulla sua pagina social dove conta 1.7 milioni di follower che la seguono assiduamente nel suo quotidiano.

Per la sua presenza nello studio de Le Iene si è presentata con dei pantaloni neri a sigaretta ed un top smanicato rosa fluo incrociato in vita che le enfatizzava il seno florido. Bella e sicura la showgirl è entrata in studio dove le è stato rivelato lo scherzo subito e che le ha fatto davvero passare attimi di terrore.

Per far sembrare tutto reale, nello scherzo era coinvolto anche un finto poliziotto postale, che ha fatto prendere un grosso colpo ad Elisabetta dichiarando anche un tentativo di hackeraggio dei suoi conti bancari. Colpo saltato almeno per stavolta, Eli può dormire sogni tranquilli.