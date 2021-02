Emma Marrone di fuoco, a letto solo con magliettina e slip. Divina – FOTO

Emma è bellissima anche di prima mattina appena alzata, infatti ce lo dimostra con gli ultimi due scatti appena postati sulla pagina Instagram

Momento idilliaco per Emma Marrone che con Alessandra Amoroso hanno appena finito di girare il video del loro singolo “Pezzo di cuore”. Amiche per la pelle sia sul palco che fuori, e questo nuovo singolo le ha proiettate a capofitto nella classifica dei brani più ascoltati del momento su tutte le radio.

Solo quattro giorni fa la vedevamo con Alessandra in uno scatto del backstage del video, una foto in bianco e nero dentro un ascensore in cui le due ragazze si fanno le smorfie e ridono a crepapelle con indosso cappotti pesanti. Pochi minuti fa però un nuovo scatto inedito di Emma.

Emma Marrone, “Prendila con filosofia ❤️”. Ma la maglietta parla per lei

Irriverente e spesso sfacciata, ma Emma Marrone piace proprio per questo ai suoi fan che da anni la seguono con costanza e ammirazione. Pochi minuti fa ha pubblicato sulla sua pagina Instagram due scatti direttamente dalla sua camera da letto che ancora una volta ne descrivono la sua sfrenata voglia di prendersi in giro.

Capelli arruffati e letto sfatto, lei si gratta gli occhi ancora assonnati con i palmi delle mani e mette in bella mostra la maglietta con cui dorme la notte: una dichiarazione di guerra contro chi l’attacca, un messaggio eloquente invece di quello che è il suo atteggiamento a riguardo. Leggiamo infatti a lettere cubitali un sonoro “Sti ca**i”. Un inno al fregarsene deliberatamente per poter vivere meglio, e cosa c’è appunti di meglio che poter fare anche sogni liberatori la notte vivendo appieno questa filosofia.

Bellissima anche appena alzata, viso d’angelo e labbra da baciare. I fan la premiano con oltre 17mila like in pochissimi minuti. Emma ancora una volta è irresistibile e lo sa, anche con il pigiama addosso e il caffè ancora da toccare.

