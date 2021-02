Paola Turani e il suo abbraccio preferito, la dolcezza dell’amore – FOTO

La modella Paola Turani ha postato uno scatti insieme alla persona più importante, troppo tenera tanto da far sciogliere anche i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

È da sempre una delle nostre modelle italiane più seguite e desiderate. Paola Turani è bella ed ecclettica, influencer con 1,6 milioni di follower all’attivo che seguono lei, con il suo “Serpella” e i due cagnoloni Gnomo e Nadine.

Corpo mozzafiato e una genuinità che a volte imbarazza per la poca immagine costruita che le è rimasta nonostante la notorietà e le collaborazioni con brand dell’alta moda internazionale. Ama condividere la sua vita privata sui canali social ma lo fa sempre con estremo garbo e usando le parole giuste nel rispetto di chiunque la segue da anni.

Paola Turani, “Il mio abbraccio preferito ❤️”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Dal 2011 Paola è legata sentimentalmente a Riccardo Serpellini, soprannominato appunto “Il Serpella”, con cui si è sposata nel 2019. I due non hanno figli ma si compensano benissimo e li vediamo nelle stories della modella sempre nel pieno della loro storia d’amore.

Come nell’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram in cui li vediamo insieme in un selfie scattato davanti lo specchio della camera da letto, Riccardo le stringe teneramente la pancia e le bacia la nuca coperta dalla sua chioma riccia leonina, lei invece teneramente si appresta ad immortalare il momento. Niente lustrini o abiti costosi per loro, indossano comodi abiti da casa e non sono truccati. Uno scatto rubato alla sua vita privata ma che ha davvero fatto commuovere i suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Oltre 118mila like per loro in poche ore e commenti davvero da strappalacrime: “Siete di una dolcezza infinita. Mi unisco all’abbraccio! (Posso?❤️)”, “Una delle coppie più belle❤️”, “Quanto amore in questa foto ❤️😍”.

