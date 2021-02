Chiara Biasi il reggiseno che grida vendetta, sta per esplodere – FOTO

Chiara Biasi su Instagram sfoggia una delle sue creazioni per la prossima estate. Straordinaria in un succinto bikini degno di approvazione

Chiara Biasi come sempre non fa mancare la sua presenza in fatto di stile, tendenze e nuove proposte. L’influencer, amica di Chiara Ferragni, ha lanciato un nuovo taglio di capelli per l’arrivo della primavera.

Si tratta della frangia lunga. La moda della frangia era stata già lanciata da Cecilia Rodriguez che con il suo nuovo taglio di capelli ha conquistato tutti dando il via alla nuova tendenza di stagione, seguita anche dalla sorella Belén che non riuscendo però a tagliare i capelli per davvero ha indossato una parrucca.

Insomma è frangia mania e Chiara Biasi che come sempre è attenta ad oggi piccolo particolare in fatto di moda e tendenze, non è rimasta insdietro. Lei che oltre ad essere una seguitissima influencer è anche imprenditrice e creativa della linea di costumi Matinée.

E così per il suo viso sceglie un cut di ispirazione francese che prende il nome di frangia Brigitte e già da ora si candida a diventare un vero must di stagione.

Chiara Biasi, il bikini è da approvazione totale

E se la frangia Brigitte non compare ancora sul volto di Chiara Biasi nell’ultima foto che ha condiviso, ai fan forse poco importa. Lo sguardo va dritto verso la sua proverbiale bellezza.

Uno scatto che parla di caldo, di estate e di sole. Lei è solo in costume, un triangolino che conquista e grida vendetta. Stupenda Chiara, tra le influencer più seguite del nostro Paese e imprenditrice di successo.

È lei che indossa le sue stesse creazioni e nell’ultima foto condivisa su Instagram ce ne dà prova. La frangia non nc’è perché di sicuro lo scatto è antecedente ma questo è un dettaglio che passa in secondo piano.

Non ci mostra tutto il completo ma solo la parte superiore e già da qui è un grande successo. Tanta approvazione, anche da una stella della moda italiana, Elisabetta Franchi che ha lasciato a Chiara il suo like, tutti contano ma questo ha davvero un valore spesciale.