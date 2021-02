Justine Mattera, outfit da impazzire mentre corre tra la gente – VIDEO

Justine Mattera anche in versione sportiva non delude mai. Tutina succinta e forme in vista: un ghepardo di seduzione

Sensuale, un po’ spregiudicata, ma anche donna di classe e grande atleta. Sono questi i mille volti di Justine Mattera, la biondissima showgirl naturalizzata italiana che ha scelto il nostro Paese per vivere la sua vita a mille.

Era solo una ragazzina quando è arrivata in Italia per studiare e dalla quale non è più andata via. Le porte dello spettacolo si sono aperte prestissimo per lei e la sua innata bellezza, paragonata alla Marylin Monroe italiana. Al fianco di Paolo Limiti, prima come valletta e poi come moglie, si è fatta conoscere la grande pubblico che da allora non l’ha mai dimenticata.

E anche se ora in tv non la vediamo così tanto spesso lei fa sentire la sua presenza, forte, decisa, sensuale e a tinte anche hot, sui social. Ogni giorno ci regala qualche foto o video che la immortalano nel cuore della sua bellezza che nonostante gli anni avanzano anche per lei non arretra di un millimetro. Il video che ci ha regalato della sua domenica è da urlo. Per vederlo vai alla pagina succesiva.

Justine Mattera come un ghepardo: veloce e imperiale