Stefano De Martino stende Belen: “La mia donna ideale? Vi dico tutto”

Non è stato facile per nessuno accettare l’ennesima separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una delle coppie che faceva più impazzire il web. Ma la loro storia d’amore è finita e questa volta sembra quella definitiva, visto che la modella argentina è in dolce attesa di un altro uomo. Ma cosa ha detto il ballerino napoletano al riguardo? Le sue parole hanno lasciato i follower senza parole, una rivelazione che ha spiazzato proprio tutti.

Stefano De Martino: cosa pensa della donna?

A quanto pare il conduttore di Stasera tutto è possibile non ha lasciato nessuna dichiarazione riguardo al bambino in arrivo di Belen e Antonino Spinalbese. Ma ha parlato soprattutto di come dovrebbe essere la sua donna ideale. “Sicuramente tradizionale. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali -ha spiegato a Ciao Maschio- La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo”. E poi ha aggiunto: “Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale”. Con questa affermazione Stefano De Martino ha spiazzato il pubblico, resta indifferente alla sua ex moglie e alla sua nuova storia d’amore.

Ancora una volta il ballerino ha voluto tutelare il suo bambino e si è dimostrato quello che è: una persona matura sotto ogni punto di vista.