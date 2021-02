Stefano De Martino esclama “Non è il caso!” e ferma l’ospite

Attimi di imbarazzo a “Stasera tutto è possibile”, lo show condotto da Stefano De Martino. Il ballerino stoppa l’ospite esclamando: “Non è il caso!”

Dopo una settimana d’assenza, ieri è tornato in onda “Stasera tutto è possibile“, il game show condotto da Stefano De Martino. La puntata precedente infatti era saltata per via di una modifica del palinsesto di Rai 2, che aveva anticipato di un giorno il nuovo reality “La Caserma”.

Ma ieri l’inizio è stato a dir poco scoppiettante per il programma di De Martino, che ha dovuto fare i conti con un’ospite fin troppo “allegra”. La puntata aveva come tematica il mondo degli animali e il conduttore ha dovuto fin da subito moderare l’entusiasmo dei presenti.

Stefano De Martino: “Non è il caso!” e ferma l’ospite che “amoreggia” in studio

Visto il tema, tutti gli ospiti dello show sono entrati in studio mascherati da animali di specie diverse. Fra loro anche l’attrice comica Barbara Foria, travestita da panda. Evidentemente fin troppo a suo agio nel costume, la comica ha finto di amoreggiare con un altro panda. E Stefano De Martino si è visto costretto ad intervenire.

Puntando sull’ironia il conduttore ha esclamato: “Lo so che siete in via di estinzione, ma non è il caso…“. Evidente il riferimento all’orario in cui va in onda il programma: si tratta della prima serata, dunque in fascia protetta. Nonostante l’imbarazzo iniziale, la puntata è andata avanti senza ulteriori intoppi, ed è stata premiata da un ottimo share di telespettatori.

Il programma guidato dall’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” punta infatti su un tipo di intrattenimento leggero e pop. Ideale la location scelta: l’Auditorium Rai di Napoli.