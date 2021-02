Valentina Ferragni, la scollatura fa sognare: mai vista così – FOTO

Valentina Ferragni fa sognare i suoi followers con un outfit strepitoso: scollatura incredibile e gambe in bella vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni, proprio la celebre sorella Chiara, è un’appassionata ed esperta di moda. La nota influencer, seguita da 3,8 milioni di followers, condivide spesso scatti in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo stile incredibile. La 28enne sfodera spesso outfit da urlo: i suoi vestiti fanno sempre velocemente il giro del web.

Valentina, anche oggi, ha deliziato la sua platea di ammiratori condividendo una fotografia mozzafiato. La classe 1992 fa sognare tutti girando in strada con un cappottino meraviglioso e tutta scosciata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Stella e il suo stile da sogno: eleganza e sensualità – FOTO

Valentina Ferragni, scollatura incredibile e tutta scosciata: spettacolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mikaela Neaze Silva, bacio speciale per i followers: bellezza ammaliante – FOTO

Valentina, con l’ultimo scatto postato in rete, ha lasciato tutti a bocca aperta. La ragazza indossa un cappottino decisamente spettacolare e la sua scollatura, non volgare, fa impazzire tutti. La classe 1992 ha le gambe totalmente scoperte e sfodera un sorrisino intrigante.

Il post ha ovviamente collezionato numeri strepitosi. L’immagine ha infatti raccolto, e superato, i 100mila cuoricini. “Tra i tuoi outfit più belli”, “Divina”, “Amo questo outfit”, “Meravigliosa”, “Fai brillare pure il nero”, si legge tra i commenti. Ogni singolo contenuto che l’influencer posta in rete ottiene sempre un ottimo riscontro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La piccola Ferragni, qualche giorno fa, ha mandato in estasi i suoi followers condividendo una foto straordinaria: la ragazza indossava una gonna cortissima che metteva in mostra le sue splendide gambe. L’esperta di moda sembrava una bambola, proprio come quella che aveva tra le mani.