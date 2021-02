La favolosa modella e influencer di Verona condivide con i suoi 836.000 followers una foto scattata su uno yacht in mezzo al mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

La vecchia foto estiva ha mandato in tilt migliaia di utenti, che le hanno lasciato più di 61.000 mi piace e 260 commenti, in circa un’ora.

Nella didascalia scrive: “Lo que yo necesito“. Che tradotto significa: “Quello di cui ho bisogno“.

Il post, oltre a far salire inevitabilmente la temperatura, fa anche venire una gran voglia di estate.

Zoe indossa un bikini nero striminzito, composto dallo sgambatissimo slip e dal reggiseno a triangolo: è splendida!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Zoe Cristofoli, damn girl in outfit fashion black: come un angelo- FOTO

Zoe Cristofoli e quei sorrisi che nascondono un mondo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Zoe Cristofoli. Mix di sensualità trasgressiva e dolcezza seducente – FOTO

Il post è composto da sei foto di Zoe scattate in momenti diversi, ma che hanno tutte in comune un dettaglio: il suo folgorante sorriso.

Nella didascalia scrive: “Quando sei triste.. guarda le foto in cui sorridi❤️ e passa la paura!“.

Le sue bellissime foto da bambina, in costume, per le strade e in bianco e nero hanno avuto un gran successo: quasi 76.000 mi piace e 290 commenti.

Sotto il post, condiviso quattro giorni fa, moltissimi utenti le hanno scritto complimenti e apprezzamenti di ogni genere, ad esempio si legge: “Tu hai il sorriso più bello del mondo“, “Che Bella che sei“, “Meravigliosa“, oppure “Sei davvero bellissima“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Zoe ha un fascino invidiabile: non ce n’è per nessuna!