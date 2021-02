L’ex concorrente del Gf Vip è stato al centro del gossip in questi giorni per un presunto incontro con la sua ex fidanzata ma arriva la risposta…

Andrea Zenga nonostante sia entrato in corsa durante l’ultima e fortunata edizione del Gf Vip, è stato uno dei protagonisti.

Nei due mesi di permanenza nella casa infatti ha fatto molto parlare di sé prima per la sua storia famigliare e il rapporto perso e ritrovato con il padre Walter Zenga, poi per la sua storia d’amore con Rosalinda che per lui ha lasciato lo storico fidanzato Giuliano con il quale stava insieme da ben 10 anni e che le aveva chiesto di andare a vivere insieme nel giorno dell’ultima sorpresa che le ha fatto.

Andrea e Rosalinda si sono avvicinati a San Valentino e il giorno dopo è scattato il loro primo bacio, dopo una sola settimana Andrea è stato eliminato dal gioco perdendo la sua nomination contro Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Nella stessa serata Dayane aveva dichiarato il suo amore per Rosalinda per poi decidere di non salvarla e mandarla in nomination creando non poca confusione nella casa.

Ritorno di fiamma?

Ma il bell’Andrea ha fatto discutere anche una volta uscito dalla casa. Infatti nonostante avesse promesso alla ex Adua Del Vesco di aspettarla, molti erano certi che appena varcata la soglia di Cinecittà avesse rincontrato la sua ex Alessandra Sgolastra.

Con la giovane ha partecipato a Temptation Island quindi anche la bella Alessandra è molto seguita sui social e non è passato inosservato un particolare.

Infatti nelle IG Stories sia di Alessandra che di Andrea erano apparse le stesse coperte del letto matrimoniale e così Deianira Marzano aveva acceso il gossip insinuando che i due si fossero rivisti di nascosto da tutti.

Andrea però ha prontamente smentito inquadrando il letto matrimoniale con le coperte incriminate e il divano del salone dove stava per addormentarsi sua madre Roberta Termali.

Chissà se veramente è stata una casualità oppure i due ex si erano incontrati prima dell’arrivo della mamma di Andrea?