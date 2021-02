L’ex velina mora è un incanto: una delle donne più belle del nostro panorama e in certe vesti fa perdere i sensi. Non ci sono parole per descriverla…

Federica Nargi è una delle donne più apprezzate e desiderate. E a riconoscere la sua bellezza infinita non sono solo gli uomini ma anche le donne. Federica oltre ad essere incantevole è anche una ragazza semplice e alla mano, non si è mai montata la testa ed ha mantenuto al primo posto i valori per la famiglia.

Insieme all’ex calciatore Alessandro Matri ha infatti costruito delle importanti basi per il futuro, i due fanno coppia fissa da ben 12 anni e hanno due splendide figlie Sofia e Beatrice di 4 e 2 anni. Ancora non sono sposati ma stando alle indiscrezioni presto potrebbero compiere il grande passo.

Una sensualità mai vista prima!

Un amico della coppia infatti avrebbe spifferato: “Ale le ha consegnato un bigliettino con una dedica d’amore e la data delle nozze”.

Chissà se veramente sono vicini i fiori d’arancio. Federica in un’intervista aveva confessato che il suo sogno sarebbe stato quello di sposarsi nella sua isola del cuore: Formentera.

In questo scatto Federica si mostra in tutto il suo splendore con una sexy lingerie bianca, i capelli indomabili e lo sguardo rivolto verso l’altro. Una foto in bianco e nero dove è adagiata sul letto e ad illuminarla è solamente la luce che filtra dalla finestra.

Uno scatto in penombra dunque che la rende ancora più incantevole. Tanti sono i like e i commenti che ha ricevuto, come resistere a tale bellezza?