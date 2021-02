Kasia Smutniak la FOTO con un amico speciale. Lei è splendida

Kasia Smutniak è sempre attivissima sui social network: l’attrice ha condiviso tra le stories una foto in cui è in compagnia di un amico speciale.

Kasia Smutniak è un’attrice e modella molto apprezzata dal pubblico italiano. La classe 1979 ha preso parte a film di successo come ‘Al momento giusto’, ’13dici a tavola’, ‘Tutta colpa di Giuda’, ‘Benvenuto Presidente!’ e ‘Made in Italy’, ed è stata testimonial per diversi brand di caratura mondiale.

Kasia ha un account Instagram che vanta 386mila followers. La 41enne ama condividere scatti in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua femminilità. L’attrice, poco fa, ha postato tra le stories una fotografia in cui è in compagnia di un dolce amico.

Kasia Smutniak in compagnia di un dolce amico: lei stupenda

Kasia, poco fa, ha condiviso tra le stories una foto in cui è in compagnia di un amico speciale. La persona in questione è Ferzan Özpetek, regista e sceneggiatore di successo. Il viso della modella è di una bellezza abbagliante mentre il suo sorriso illumina il mondo dei social network.

L’attrice polacca, da diverse settimane, è particolarmente attiva sui social network. La classe 1979 sta continuamente deliziando la sua platea di followers con fotografie bellissime che fanno velocemente il giro del web.

Lo scorso 11 febbraio Kasia è stata ospite di ‘Lui è peggio di me’, programma con Giallini e Panariello. La Smutniak ha raccontato il dramma che le ha cambiato la vita, ossia la morte del suo compagno Pietro Taricone. L’uomo è deceduto nel 2010 a causa di un incidente di paracadutismo.