Gf Vip, sai quanto vengono pagati i concorrenti? Le cifre che non ti aspetti

Sono stati svelati i compensi percepiti dai concorrenti del Gf Vip di quest’ultima fortunata edizione. Scopriamo chi sono i più pagati.

In ogni edizione del Grande Fratello Vip i telespettatori si chiedono quali sono i cachet dei concorrenti del reality show.

Sicuramente la permanenza nella casa consente di ottenere molta visibilità sia per chi ancora non è abbastanza conosciuto sia per chi vuole rilanciarsi nel mondo dello spettacolo ma comunque implica un’alienazione dal mondo esterno e un forte distacco dai propri affetti soprattutto in questa edizione dove i concorrenti sono rimasti all’interno della casa per quasi 6 mesi.

Ma quali sono i cachet percepiti da ognuno dei partecipanti al reality?

Ovviamente in base alla fama e alla cassa di risonanza che ha ogni protagonista, l’ingaggio è differente.

Ogni settimana di permanenza all’interno della Casa implica una somma che finisce direttamente sul conto del gieffino, a cui si vanno aggiungere i bonus.

La cifra più bassa è quella di 3mila euro a settimana che hanno sottoscritto i vip meno famosi come Guenda Goria, Denis Dosio, Franceska Pepe, Miriam Catania, Enock ma anche la rivelazione Tommaso Zorzi che sicuramente è stato il colpo migliore di questa edizione.

Un ingaggio più alto per Piepaolo Pretelli, Stefania Orlando, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Paolo Brosio, la Contessa De Blank, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini che hanno firmato per una cifra di 5 mila euro.

Ma quali sono i Vip che hanno guadagnato di più per ogni settimana di permanenza nella Casa?

Matilde Brandi ha accettato di prendere parte del cast 2020-2021 per 10 mila euro mentre il cachet più alto è servito per accaparrarsi la partecipazione di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore infatti ha accettato solamente per una cifra di 15 mila euro a settimana più bonus.

Nonostante ciò è stato confermato che l’edizione di quest’anno è stata quella che ha avuto gli ingaggi più bassi, rispetto agli anni precedenti.