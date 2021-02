Eleonora Boi è dotata di una bellezza incredibile: la giornalista ha condiviso poco fa su Instagram una foto fenomenale.

Eleonora Boi è sicuramente una delle giornaliste più amate e apprezzate dagli spettatori italiani. La nativa di Cagliari esordì con la redazione di Premium Sport dedicandosi in primis alla parte social, per poi diventare uno dei volti di punta conducendo i maggiori programmi di calcio. La 34enne è sentimentalmente legata a Danilo Gallinari, campione di basket NBA che milita attualmente nella NBA.

Eleonora ama i social network e condivide spesso scatti strepitosi in cui mette in mostra la sua sconfinata bellezza. La cagliaritana anche oggi ha deliziato la sua platea con una foto mostruosa in cui indossa un vestito decisamente corto.

Eleonora Boi, vestito troppo corto: gambe spaziali

Eleonora, anche oggi, ha fatto impazzire tutti condividendo una foto splendida. La giornalista è di una bellezza abbacinante e i suoi occhi (e il suo sguardo) conquistano letteralmente la scena. La nativa di Cagliari è seduta sulle scale e indossa un vestito estremamente corto che mette in risalto le sue gambe favolose.

La 34enne, tramite la didascalia, ha ricordato ai suoi fan l’appuntamento con il programma calcistico che tratta sul web. “Sei stupenda, bella e brava”, “Sempre con classe”, “Foto eccellente”, “Sexy e spettacolare”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

La Boi, qualche giorno fa, fece impazzire tutti i seguaci condividendo una foto mostruosa: la sua scollatura generosa mise in evidenza il suo décolleté da cardiopalma.