Striscia la Notizia, a sorpresa in studio arriva un’amica speciale – VIDEO

La talentuosissima cantante pubblica sulle IGTV il video della sua esibizione sul palco di Striscia la notizia.

Nella didascalia, Syria scrive: “Il regalo più bello per il mio compleanno“.

E ancora: “In attesa di tornare a fare concerti e lavorare a teatro facciamoci sentire…“.

Il video ha spopolato sul web: in un’ora più di 8.000 visualizzazioni, 722 mi piace e 45 commenti.

Tra i messaggi degli utenti ci sono moltissimi complimenti, ad esempio: “Favolosa! E che super sorpresa!“, “Immensa e geniale“, “Tanti complimenti e tanta stima sei bravissima!!“, oppure “Voce incredibile! Grande iniziativa….applausi“.

Un po’ di Syria: ecco cosa la rende così unica e inimitabile!

Nel corso di una delle sue interviste, Syria ha rivelato ai fan ciò che la fa stare bene: “Suonare nei teatri. Stare tanto con la mia famiglia, fare i dj-set e guardare la gente che balla felice“.

Per farsi conoscere meglio, successivamente si racconta così: “Io mi sento bella, e felice, se so che riesco a crescere bene Romeo e Alice. Se tutto gira bene. Se qualcosa va male, invece, ci metto un attimo a buttarmi giù. Ma rispetto a una volta, non tocco più il fondo“.

E, per ‘fondo’, la cantante intende il “fissarsi sui pensieri tristi, non sentirsi sostenuta“.

Syria è un personaggio molto interessante e non ha esitato a farsi conoscere, in quanto crede che “per essere felice devi mostrare più lati di te“.