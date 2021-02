Syria omaggio a Loretta Goggi, ma nessuno la riconosce (VIDEO)

Avete visto il video che gira sul web di Syria? La cantante ha omaggiato a Milano Loretta Goggi con Maledetta Primavera

Un evento più unico che raro, è successo al centro della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. La cantante Syria ha cantato a cuore aperto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e ha immortalato la sua performance con un video che ha poi pubblicato su Instagram. Da sola e senza accompagnamento ha dato vita ad un momento magico ma la reazione dei passanti non è stata quella che si aspettava l’artista.

Syria canta Maledetta Primavera, cosa fanno i passanti?

Domenica intorno alle 12,15, allo scoccare della zona gialla, Cecilia Syria ha voluto immortalare un suo momento di gloria al centro della Galleria Nazionale di Milano. Insieme a lei solo la sua direttrice creativa Valentina Nervi che ha fatto le riprese. Un’esibizione realizzata per attirare l’attenzione sulle difficoltà del mondo della musica, tanto che su Instagram è stata accompagnata dagli hashtag #iocanto e #iolavoroconlamusica. Il successo però è stato poco rispetto alle aspettative, infatti a quell’ora sono passate poche persone che hanno potuto ascoltare il talento dell’artista. Sul web però non è mancato il supporto da parte di follower e della stessa Loretta Goggi che con un messaggio ha ringraziato Syria. “E’ incredibile come Maledetta Primavera riesca ad arrivare al cuore di tutti anche dopo così tanto tempo” scrive l’autrice della canzone.

“Mitica, bravissima” è il commento di un utente sul web; “Che bel momento” scrive un altro fan; “Emozionante grazie” afferma un altro ancora. L’obiettivo è stato raggiunto.