Elisabetta Gregoraci in un TikTok disarmante. Il cambio outfit nel VIDEO è da vietato ai minori

Elisabetta Gregoraci sorprende gli utenti con un TikTok disarmante: il cambio outfit è un siparietto vietato ai minori

Mentre Pierpaolo Pretelli soffre a causa dell’eliminazione di Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci non perde tempo e dà sfoggio di tutta la propria bellezza. La showgirl, che non sembra pensare affatto al suo “amico speciale”, ha recentemente pubblicato un TikTok da urlo, in grado di scatenare le fantasie più proibite degli utenti. Nel video, l’ex gieffina effettua un cambio d’abito pazzesco: canotta e leggings neri si trasformano rapidamente in un costume sensazionale, che non lascia spazio all’immaginazione. Il TikTok ha già ottenuto oltre 5mila “cuoricini”.

Elisabetta Gregoraci, TikTok a luci rosse: il costumino non nasconde nulla – VIDEO