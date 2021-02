Marica Pellegrinelli svela la verità sulla rottura con Eros: “Ero sempre sola”

Marica Pellegrinelli svela tutta la verità sulla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti: “Ero sempre sola con i bambini”

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di persone. Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, conosciutisi nel 2009, si sono fidanzati e sposati nonostante i 25 anni di differenza. Dal matrimonio, ufficializzato nel 2014, sono nati i figli Raffaela Maria (2011) e Gabrio Tullio (2015). Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, il loro rapporto si è bruscamente interrotto nel luglio del 2019. La modella, ad oltre un anno e mezzo dalla separazione, è tornata a parlare della relazione con il cantante: ecco che cosa non andò fra loro.

Marica Pellegrinelli, la verità sulla fine con Eros: “Ero sempre sola”

“Ero sempre sola“, ha confidato Marica Pellegrinelli durante un’intervista, alludendo alle ragioni che la portarono ad interrompere il rapporto con Eros Ramazzotti. La modella, senza mezzi termini, ha spiegato che la differenza d’età con il marito la spinse ad assecondare le richieste di lui, tralasciando invece quelle che erano le sue reali aspirazioni.

“Io a 21 anni non pensavo di diventare mamma – ha ammesso Marica a proposito della prima gravidanza – Ma è stata una scelta, non rimpiango nulla“. Ad oggi, le sue priorità sembrano essere drasticamente cambiate: dopo essersi dedicata per tanto tempo ai figli, la modella vuole ricominciare da se stessa.

Marica, che tra gli altri sogni ha quello di prendere la laurea, è ad oggi un’affermata top model. Giovanissima ed intraprendente, l’ex moglie di Eros ha sicuramente tutte le carte in regola per fare della propria vita un capolavoro.

