Federica Pellegrini si prepara per Sanremo, la FOTO che non lascia dubbi

Federica Pellegrini sarà una delle protagoniste del festival di Sanremo: la bella nuotatrice è stata invitata a presenziare alla serata finale, in coppia con Alberto Tomba

Federica Pellegrini si prepara a calcare il palco dell’Ariston, che quest’anno la vedrà presenziare alla serata conclusiva. Amadeus, che si è già assicurato la presenza di Zlatan Ibrahimovic, ha così completato la rosa degli sportivi con due pezzi da novanta. La campionessa di nuoto ed il campione di scii Alberto Tomba compariranno nella serata conclusiva della gara canora, in onda sabato 6 marzo. Secondo le indiscrezioni, il conduttore avrebbe anche invitato il marciatore Alex Schwazer, le cui accuse di doping sono state recentemente prosciolte dal Gip di Bolzano: quest’ultimo sarà ospite della puntata di mercoledì.

Federica Pellegrini pronta per Sanremo: la paura più grande

La campionessa olimpica ha confermato attraverso uno scatto la propria presenza al festival di Sanremo. Stando alle notizie, non ancora ufficializzate, quest’ultima sarà ospite della serata finale insieme ad Alberto Tomba, campione di scii. Federica, postando uno scatto che la ritrae assieme allo sportivo, ha svelato ai followers quella che sembra essere la sua paura più grande.

“Te lo dico già…. se mi fai cadere da QUELLA scala ti uccido…“, ha scritto la Pellegrini, rivolgendosi al collega che la affiancherà nella tanto temuta scalinata. D’altronde, l’emozione di trovarsi a calcare un simile palco potrebbe giocare alla bella sportiva dei brutti scherzi.

Gli utenti non vedono l’ora di ammirare la loro beniamina al festival di Sanremo, che andrà in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo. “Quel palco lo meriti per bellezza, simpatia e femminilità“, si legge in un commento sotto alla foto.

