Federica Sciarelli preoccupata durante la puntata di Chi l’ha visto. Perchè?

Durante l’ultima puntata, del famosissimo programma televisivo, Chi l’ha visto, la conduttrice Federica Sciarelli è andata su tutte le furie ed è apparsa preoccupata. Perché?

La giornalista, trattando il caso di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, ragazzi casertani scomparsi a Siracusa nel 2014, nell’ultima puntata di Chi l’ha visto ha avuto una reazione imprevedibile. Il pubblico è rimasto sorpreso.

I due ragazzi casertani si erano trasferiti a Siracusa per fare i badanti, ma per cause ancora ignote, sono stati trovati morti nel giardino della villa in cui lavoravano. Le circostanze hanno portato a credere ad un omicidio definito di lupara bianca. Il programma Chi l’ha visto è andato in onda mercoledì scorso, quando poche ore prima si era sparsa la notizia del ritrovamento dei due corpi.

Un giallo che si cela di troppe ombre. “Chi sa parli”

Federica Sciarelli ha ospitato in studio dei parenti dei due ragazzi ritrovati. La giornalista ha affermato: “Non volevamo crederci quando lo abbiamo saputo”. La conduttrice era visibilmente turbata in quanto non si capacitava del fatto che i corpi fossero stati ritrovati nel giardino della villa nella quale lavoravano. Il sospetto sorge spontaneo, le ricerche si sono concluse diversi anni fa e sul caso non si era fatta alcune luce, all’improvviso i corpi sono stati ritrovati sepolti sotto il naso di tutti.

La giornalista, visibilmente perplessa, conclude la trasmissione con un appello del fratello di una delle due vittime: “Chi ha responsabilità deve pagare e chi sa parli”.