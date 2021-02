Ferragnez: arriva un annuncio importante sulla bambina

Quanto manca alla nascita della bambina di Chiara Ferragni e Fedez? Nell’attesa i Ferragnez dichiarano qualcosa di molto importante

Manca sempre meno alla nascita della secondogenita in casa Lucia. Chiara e Fedez non sono più nella pelle così come i loro fan che ogni giorno sperano di poter conoscere il nome della bambina, che per il momento è segreto. Ma c’è di più, oltre alle foto di ecografie e pancione dell’influencer, la donna ha rilasciato una dichiarazione molto importante sui social e Vanity Fair lo ha riportato in un post su Instagram. I Ferragnez stupiscono ancora una volta i loro fan.

Ferragnez: cosa ha dichiarato la coppia sulla bambina?

E’ ufficiale la coppia milanese ha deciso di dare alla bambina in arrivo entrambi i cognomi, sia della madre che del padre. Quindi la baby girl, di cui ancora non conosciamo il nome, dovrà essere chiamata Ferragni Lucia. La stessa cosa è valsa per la nascita del primogenito Leone, i Ferragnez hanno le idee molto chiare e non si lasciano condizionare da niente e nessuno. “Metterò entrambi i cognomi alla bimba, perché sono importanti allo stesso modo – afferma Chiara Ferragni – e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”.

Per alcuni può sembrare una scelta giusta, per altri no. Ma i Ferragnez hanno già deciso ed ora sono pronti ad abbracciare la loro piccola bambina che sta per nascere. L’attesa sta per terminare e baby girl si sta preparando per arrivare tra le braccia di mamma papà e Leone.