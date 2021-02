Cosa fa Martina Colombari in quella posizione? L’attrice sta lavorando ad un progetto o quelle foto sono del suo tempo libero?

E’ un po’ che in televisione non si vede più l’attrice riccionese, Miss Italia 1991. Lei che con i suoi occhi verdi, capelli biondi e un sorriso timido ha conquistato il pubblico italiano in un batter d’occhio. Stiamo parlando di Martina Colombari, donna di classe e di una semplicità unica. Molto attiva in campagne di beneficienza, è sempre pronta ad aiutare il prossimo con impegno e determinazione. Sui social i fan crescono ogni giorno di più.

LEGGI ANCHE>>>Martina Colombari: tuta super attillata sottolinea il fisico pazzesco – FOTO

Martina Colombari: per chi sono quelle foto?

LEGGI ANCHE>>>Amanti dei pantaloni a sigaretta? Non potete perdere quelli di Martina Colombari

Molto attiva sui social, Martina Colombari è seguita da un milione di follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata: dal lavoro al tempo libero, a qualche scatto più sensuale. L’ultimo post infatti è proprio una serie di foto che la ritraggono sexy e elegante, a cosa servono quelle immagini? Non sappiamo con certezza se si tratti di lavoro o relax, ma una cosa è sicura: l’attrice sembra una modella. Stesa per terra in una posizione osé, sguardo ammiccante e gambe scoperte. Con quel vestito sembra una tigre, le sta d’incanto! Un filo di trucco, niente di più, passano gli anni ma le abitudini della Colombari sono sempre le stesse.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

“Eleganza e fascino ineguagliabili” commenta un fan, “Bellissima” aggiunge un altro; “Molto sexy ed elegante” scrive un utente. Sulla sua bacheca non mancano mai messaggi e like da parte dei follower che non vedono l’ora di trovare sui loro cellullari post dell’ex Miss Italia.