Maschera idratante corpo: come realizzare una maschera idratante per la pelle!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una maschera idratante per il corpo. Tutti gli ingredienti necessari.

Una delle cose più importanti è dare la giusta importanza al proprio corpo. D’altronde una delle massime

più importanti dei latini era mens sana in corpore sano. Quindi, già dai tempi antichi era evidente quanto

fosse importante il vostro corpo.

Proprio per questo, è bene specificare che la prima cosa da fare è sicuramente idratarlo nel migliore dei modi. Potete applicare in maniera regolare sul corpo dei prodotti fai da te del tutto naturali.

Realizzare una maschera idratante per il corpo: da dove cominciare?

Preparare delle maschere idratanti per il corpo è molto semplice. Vi basterà seguire dei piccoli consigli per poter creare una crema davvero efficiente per sfoggiare una pelle liscia e lucente. Non dovete far altro che procurarvi un piccolo contenitore, olio, sale, caffè e succo di limone.

Nel recipiente potete iniziare a versare 2 cucchiai di sale di cucina e 1 cucchiaio di caffè in polvere. Questi

due ingredienti sono molto importanti perché il sale avrà una funzione di scrub naturale, mentre la caffeina

contenuta nel caffè avrà un’azione rassodante e vi aiuterà a riattivare la circolazione.

A questo punto, potete iniziare a mescolare aggiungendo 2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva e un cucchiaino di succo di limone. L’acidità del limone servirà a purificare la pelle e darle un colorito più omogeneo e luminoso.

Potete passare, poi, all’applicazione, magari dopo aver effettuato un bel bagno caldo in modo da

preparare la pelle a ricevere tutte i principi attivi della vostra crema fai da te.

Applicate la crema massaggiando delicatamente tutto il corpo. In questo modo applicate

un massaggio più energico soprattutto a gambe e addome. A questo punto, lasciate riposare la crema sul

vostro corpo per almeno 20 minuti e, poi, risciacquate con abbondante acqua calda.

Per la presenza del sale e l’alta azione esfoliante, questo tipo di maschera non deve essere effettuata per

più di due volte la settimana. I risultati saranno visibili ben presto, eliminando l’impurità e donando alla

vostra pelle un aspetto più luminoso.