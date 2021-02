Chiara Ferragni e lo stop per tre mesi. Cosa succede?

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più amata al mondo, ha cannato. Immediatamente sono arrivati i provvedimenti. C’è un stop per tre mesi. Cosa succede?

Bella, brava, talentuosa, Chiara Ferragni è un idolo per molte teenager e non solo. Grazie alla sua notorietà come influencer riesce a smuovere le masse. Durante il lockdown dello scorso anno è stata d’aiuto in diverse campagne di sensibilizzazione, come ad esempio sull’uso corretto della mascherina. Per quanto sia amata, la notorietà non l’ha resa immune ad un rigido provvedimento.

All’imprenditrice digitale è stato vietato per tre mesi di poter accedere al noto locale Soho House di Los Angeles. Il Soho House è un esclusivo club a cui si può aver accesso solo dopo aver versato una consistente somma di denaro per la quota d’iscrizione. Il club ha diverse sedi in tutto il mondo. Si tratta di un ambiente super esclusivo e sfarzoso dalle regole inflessibili che non fanno sconto a nessuno.

Chiara Ferragni e l’errore che le è costato un provvedimento di tre mesi

Tra le regole severissime del Soho House c’è anche il veto sulle foto, infatti è proibito immortalare un qualsiasi momento. Ad annunciare il ban è stato il marito della Ferragni, Federico Lucia, da tutti conosciuto come Fedez.

Il cantante ha rivelato la vicenda in una diretta radiofonica di Muschio Selvaggio: “Soho House è un luogo esclusivo dove devi pagare un botto per accedervi. Mia moglie ha la tessera, io no e usufruisco del +1 di Chiara. Ciò che è incredibile è che in teoria è un posto dove sono tutti artisti ma c’è il divieto di fare foto. Bene: mia moglie una volta l’ha fatto e l’hanno bannata per tre mesi”.