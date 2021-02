Shaila Gatta in versione professoressa sexy. “Vi spiego io cos’è il talento” – VIDEO

Shaila Gatta. La bellissima e simpatica velina di Striscia la Notizia incanta i suoi follower non solo con la sua avvenenza ma con video divertenti

Classe 1996, nata ad Aversa, Shaila Gatta ha avuto boom di popolarità quando nel 2017 è stata scelta come nuova velina mora del tg satirico Striscia la Notizia. La sua più grande passione è sempre stata la danza. Nel 2015 entra a far parte della popolare scuola televisiva di Amici dove emerge per la sua eleganza e bravura. Successivamente si divide tra Mediaset e Rai entrando a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, e successivamente di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

È stata fidanzata con Jonathan Dante Gerlo, conosciuto mentre entrambi gareggiavano nel programma Amici di Maria De Filippi. La storia purtroppo non ha retto, dall’autunno del 2019 è legata sentimentalmente all’ex calciatore Leonardo Blanchard.

Shaila Gatta è anche una star del web; solo su Instagram conta quasi 750 mila follower che tutti i giorni attendono i suoi post a tratti sensuali ma anche molto divertenti.

Shaila Gatta ci spiega l’origine del “talento”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta di talento ne ha da vendere. Nel suo ultimo post su Instagram ha pubblicato un video intitolato “Pillole di curiosità”, il cui tema principale è proprio la parola talento.

La modella racconta che in in origine con questo termine veniva designata una moneta greca e collegata a essa esiste una significativa parabola. Un uomo, prima di partire, donò dei talenti a tre dei suoi servi. Al suo ritorno, due di essi avevano fatto fruttare maggiormente il denaro ricevuto dal padrone, investendolo. L’ultimo servo, invece, per paura di perderlo, lo aveva nascosto sotto terra, mantenendo quello che aveva inizialmente. Ottenne quindi solamente biasimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

La parabola raccontata da Shaila Gatta ci vuole far capire che un talento lasciato inerme non crescerà mai. Ma se ci adoperiamo affinché esso emerga e proliferi, ne avremo nel tempo tanti benefici. La modella e influencer è di certo un esempio di questo fatto, la sua passione e lo studio della danza l’hanno portata a essere oggi un personaggio amatissimo e conosciuto, sia sul piccolo schermo, sia sul web.