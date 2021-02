Sonia Lorenzini: sguardo da leone, la sensualità non manca mai FOTO

Dopo il Grande Fratello Vip a cosa sta lavorando Sonia Lorenzin? Su Instagram fa il carico di like con foto sexy e sensuali

Modella e influencer, Sonia Lorenzini ha conquistato molti fan dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, dove però non è riuscita ad arrivare in finale. Infatti dalla sua uscita la vediamo seduta insieme agli altri concorrenti in studio con Alfonso Signorini. Ma cosa fa quando non è negli studi Mediaset la Lorenzini? Scopriamolo insieme.

Sonia Lorenzini: perché le sue foto fanno il giro del web?

Per Sonia Lorenzini il Grande Fratello Vip ha significato molto ed è stato per l’influencer un bel trampolino di lancio soprattutto sul web. Per questo le sue foto fanno il giro della rete, tramite gli hashtag che rimandano al programma o semplicemente perché le persone sono curiose di vedere quale vestito indossa in puntata. Insomma è ormai diventata una delle donne più affermate sui social, il suo profilo Instagram infatti vanta di quasi un milioni di follower con i quali condivide post della sua giornata. La sua ultima foto è uno scatto sexy, Sonia sembra un leone pronto a ruggire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

“Stupenda” spunta il primo commento; “Sei fantastica” aggiunge un altro; “Ma la bellezza?” scrive un fan. Sonia sembra proprio piacere al web che è pronto a lasciare un messaggio o un like sulla sua bacheca e seguire l’influencer da ogni parte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Eleganza e raffinatezza fanno di lei una star del web. Sonia Lorenzini è pronta a conquistare tanti altri follower.