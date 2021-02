Spinaci, quali sono i benefici per l’organismo e come usarli in cucina

Gli spinaci sono una tipologia di verdura molto saporita dalle proprietà benefiche perché ricchi di fibre, vitamine e sali minerali.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono gli spinaci e quali sono le proprietà benefiche in essi contenute. In più ti mostreremo anche come cucinare gli spinaci e preparare dei piatti dal sapore gustoso ma allo stesso tempo leggero.

Gli spinaci, quali sono le proprietà benefiche di questo alimento dal sapore amaro ma ricco di vitamine

Gli spinaci sono un ortaggio veramente molto particolare, hanno un sapore molto dolce e spesso sono detestati dai bambini.

Non è un caso che il celebre cartone animato “Braccio di ferro” mangiava gli spinaci per diventare forte e convincere i bambini a mangiare questa verdura ricca di benefici per la salute.

Si tratta di una pianta erbacea con un basso contenuto di ferro, nonostante sia molto diffusa l’errata convinzione che ne contengano un quantitativo elevato, tanto che a volte si mangiano spinaci in alcuni casi di anemia.

L’origine di questa credenza, smentita molto spesso dagli esperti, avrebbe due possibili fonti anche se diversi autori non concordano e lo fanno rientrare nei casi di leggende metropolitane.

Tuttavia, non è errato dire che gli spinaci siano una grande fonte di fibre e sali minerali per il nostro organismo.

Gli spinaci infatti sono molto consigliati per quelle persona che soffrono di problemi intestinali o di stitichezza perché hanno il potere di riequilibrare le funzioni intestinali favorendo la naturale regolarità.

Come ti abbiamo già spiegato, questo ortaggio è molto ricco di vitamina A ma anche di acidi folico che molto raramente si trova nei cibi.

In più gli spinaci sono ricchi di nitrato, cioè una speciale sostanza che secondo gli studiosi è in grado di aumentare la forza dei muscoli.

Come cucinare gli spinaci se stai seguendo una dieta a basso contenuto di calorie

Se stai seguendo una dieta ipocalorica gli spinaci sono un alimento davvero perfetto. Infatti sono sempre molto consigliati da nutrizionisti e dietologi e inseriti in dei programmi alimentari variegati e bilanciati.

Intanto, bisogna dire che gli spinaci possono essere mangiati sia crudi che cotti. Adesso ti daremo un paio di ricette che ti permetteranno di gustare gli spinaci e rallegrare il palato.

Come primo spunto ecco a te una versione fantasiosa ma allo stesso tempo ipocalorica dell’insalata mista. Prepararla è facilissimo e anche molto veloce.

Prendi un’insalatiera molto capiente e metti circa 60 grammi di spinaci freschi in foglia e aggiungi anche delle scaglie di parmigiano reggiano, dei gherigli di noci che sono ricche di omega 3 e i chicchi di mezzo melograno.

In una padella, a parte, con un filo d’olio cuoci una fetta di petto di tacchino con delle erbe aromatiche come la salvia, il rosmarino e il timo e uno spicchio d’aglio. Quando sarà cotto taglialo a cubetti e adagialo sopra l’insalata.

Condisci il tutto con del sale marino iodato, un cucchiaio di olio extra vergine di oliva e un filo di aceto balsamico concentrato. Mescola per bene e gusta.

Quella che abbiamo appena visto era una ricetta a base di spinaci cruda. Ora ti spieghiamo come cuocere gli spinaci renderli golosi e saporiti.

In una padella capiente metti a soffriggere uno spicchio d’aglio e un peperoncino con un filo di olio extra vergine di oliva. Quando sarà caldo aggiungi fai spinaci in foglia, un pizzico di sale e falli cuocere con il coperchio per circa 10 minuti.

Quando gli spinaci saranno cotti aggiungi una mozzarella tagliata a dadini e un paio di cucchiai di grana padano. Così i tuoi spinaci diventeranno filanti e golosi.

Se vuoi rendere questa ricetta ancora più gustosa metti due fette di pane tagliate sottili in un tostapane e rendile croccanti. Quando saranno pronte adagia gli spinaci e il piatto è pronto.

Gli spinaci: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

Gli spinaci, come ti abbiamo abbondantemente già detto, sono un alimento ricco di vitamine, fibre e sali minerali ma la cosa fantastica è che è molto povero di calorie e questo lo rende veramente l’ideale per la tua dieta dimagrante.

Ti basti sapere che 100 grammi di spinaci cotti contengono solo 25 calorie.

Noi ti consigliamo di consumarne una porzione un paio di volte alla settimana da 100 grammi ma di fare molta attenzione al metodo di cottura e al condimento.

