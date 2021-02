Allerta alimentare, ritirato prodotto caseario per allergene. Tutti i dettagli

Continua la lotta del Ministero, ritirato stavolta dal mercato prodotto caseario: si tratta di un formaggio a latte crudo con Listeria rilevata in autocontrollo

Nuovo ritiro del Ministero della Salute nelle ultime ore, ancora una volta si tratta di un prodotto contaminato da Listeria come era già accaduto poche settimane fa e che aveva allertato i sanitari per possibile contaminazione batterica.

La listeriosi è una grave infezione causata dall’ingestione di alimenti contaminati dal batterio Listeria Monocytogenes. I primi sintomi si manifestano in modo altamente soggettivo anche se generalmente il tempo di incubazione varia tra le 3 settimane fino a 2 mesi. Ricordiamo che i sintomi principali – che compaiono già dopo 12-48 ore – sono febbre alta, brividi, mal di testa, nausea e vomito.

Listeria, i dettagli del formaggio ritirato dal mercato

Poche settimane fa, come dicevamo, il Ministero ha richiamato il Salmone affumicato venduto in buste da 100 o 200 grammi. I lotti segnalati e ritirati sono i seguenti: L522522 scadenza 08/03/21 e 15/03/21; L522525 scadenza 07/03/21; L522527 scadenza 08/03/21 e 22/07/22. Nome del produttore: Foods of Scotland Srl, sede dello stabilimento Via Guido Rossa 20D, 54011 Aulla (Ms).

Oggi la notizia del ritiro coinvolge un caseificio del Nord Italia, Stracchino Colli di San Fermo – formaggio a latte crudo. Lotto di produzione 04/02/2021 non preimballato a peso variabile.

Marchio del prodotto e del produttore “Azienda Agricola e Agriturismo Sant’Antonio di Consoli Chiara”, marchio di identificazione dello stabilimento IT 03 1368 CE. Sito in via Provinciale 28A, 24060 Grone (Bergamo).

Come ogni volta il Ministero della Salute raccomanda di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita per il cambio merce per non incorrere in spiacevoli episodi sintomatici legati al batterio.

