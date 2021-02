La bella Ambra Lombardo ha scattato un selfie ed è bellissima in un primo piano, con il viso angelico illuminato

Ambra Lombardo condivide su Instagram un selfie in cui appare bellissima in primo piano, nella didascalia scrive:“Prendiamo il giorno e la sua luve breve che poi c’è una sola, unica notte, tutta da dormire. Non è mia ovviamente”. Specifica che la frase scritta non è farina del suo sacco ma di uno scrittore. Nei commenti intanto tutti scrivono di quanto è bella la Lombardo:”Sei proprio linda” oppure “Quando hai tempo mi vuoi sposare?”.

Ambra Lombardo e il messaggio d’incoraggiamento ai giovani

La Lombardo oltre che ad essere un personaggio televisivo, è anche un’insegnante e pensa al bene dai ragazzi in ogni momento. Nelle sue stories ha condiviso un post dove mostra alcuni giovani emigrati in altri paesi per cercare lavoro. Lei scrive:“é quello che consiglio ai ragazzi tutti i giorni! Non è abbandonare il vostro paese… e non è abbandonare voi stessi a una sorte che non vi siete scelti e una condizione di lavoro e di vita che non vi valorizza! Non accontentatevi! Mettete alla prova le vostre capacità!”.

La Lombardo crede quindi che i giovani debbano fare le loro esperienze a prescindere da tutto, senza rinunciare a nulla e combattendo per i propri sogni. E spesso questo significa lasciare il nido, la famiglia e la città o paese natale, in cerca di stimoli diversi in altri luoghi. Moltissimi ragazzi si sono trasferiti e dicono di trovarsi meglio con le usanze di altri paesi. Non è detto che se nasci in luogo ti vada bene per forza tutto.

Bisogna sempre cercare il proprio posto nel mondo, quello che ci rende felici e appagati. Accontentarsi non aiuta ad essere felici ma il contrario, ed è meglio vivere senza rimpianti. Cambiare paese non vuol dire abbandonare le proprie radici, ma semplicemente cercare cose nuove e scoprire la diversità. La Lombardo è l’esempio, lei non rinuncia alla carriera in tv e nemmeno al suo ruolo d’insegnante, fa entrambe le cose perché la fanno stare bene.