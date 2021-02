L’influencer Chiara Ferragni ha condiviso delle foto in cui appare con Donatella Versace per fare un fitting molto speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La Ferragni va da Donatella Versace per fare un fitting speciale e insieme a lei c’è anche il piccolo Leone che si prende la scena e fa il modello. Nella didascalia l’influencer scrive:”Fitting day with the Queen”. La Ferragni, Fedez e il piccolo Leone sono andati quindi da Donatella per scegliere gli outfit da indossare a Sanremo, vista la partecipazione di Fedez quest’anno. La data si avvicina sempre di più, prossima settimana Fedez si esibirà all’Ariston con Francesca Michielin.

Chiara Ferragni e le uova di pasqua per una buona causa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tra molti successi la Ferragni trova il tempo anche per le buone azioni come sempre. La sua ultima novità in questo campo, sono le uova di pasqua firmate Chiara Ferragni e tutte rosa. Sotto a un post che la ritrae con le uova scrive:”Usiamo pasqua per fare del bene. Le mie uova di Pasqua realizzate con Dolci preziosi stanno arrivando nei migliori supermercati italiani. Questo progetto speciale sostiene i bambini delle fate, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di sostenere famiglia con autismo e altre disabilità”. I messaggi che riceve la Ferragni sono positivi, anche ragazzi disabili scrivono per ringraziarla del suo impegno.

“Da ragazza disabile non posso che dirti Grazie. Riesci a rendere tutto speciale e ad aiutare concretamente il prossimo”. Sempre un passo avanti la Ferragni. Ad oggi i suoi successi continuano come non mai. Recentemente ha lanciato le sue sneakers coloratissime che assomigliano alla collezione di Chanel ma con un tocco di originalità firmata Ferragni. In solo tre ore dal lancio tutte le sneakers sono andate sold out. Sono tutti letteralmente impazziti per queste nuove scarpe bellissime e di tendenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tutto quello che tocca l’influence diventa oro, si potrebbe dire così. Mette online una qualsiasi cosa e in poche ore la comprano tutti, il suo potere d’influenza lascia sempre sbigottiti. Intanto Fedez è partito per Sanremo, ma probabilmente l’influencer lo raggiungerà con Leone.