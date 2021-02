Antonella Clerici e la rivelazione inaspettata sulla selezione degli ospiti

Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha rivelato come sceglie gli ospiti del suo programma

Antonella Clerici è il volto amato e indiscusso della televisione, nonché dei programmi di cucina. Dopo la apprezzata e seguita conduzione di “La prova del cuoco“, che ha subito un arresto dopo anni di programmazione, è diventata la padrona di casa di “È sempre mezzogiorno“, in onda da settembre 2020.

La troviamo dal lunedì al venerdì su Rai 1 proprio all’ora di pranzo, con simpatici tutorial o pillole di sapere sulla cucina italiana, per saziare la curiosità e stimolare la fantasia. Come sempre, la conduttrice riesce a trasmettere tutta la sua simpatia, per un momento di gioia, leggerezza e approfondimento.

Antonella Clerici e la scelta degli ospiti: “Solo le persone…”

La carta vincente del programma condotto da Antonella Clerici è proprio la sapiente scelta degli ospiti, che insieme alla simpatia della presentatrice e l’amato tema del cibo italiano, costruisce un vero appuntamento di piacevole condivisione.

Nella puntata di ieri si è raccontata a Ela Weber, in collegamento a È sempre mezzogiorno. Nella chiacchierata tra le due, dove l’ospite ammetteva di aver partecipato solo perchè invitata da Antonella Clerici, quest’ultima ha rilasciato una rivelazione inaspettata. Ha infatti spiegato come sceglie le persone da ospitare nell’amato programma: “Invito sempre persone alle quali mi sento molto legata“.

Questo particolare svela la gradevole atmosfera che tutti i giorni trasmette il programma, caratteristica vincente, possibile solo in un ambiente costruito sulla gioia della collaborazione. Ha infatti anche dichiarato “In questa che per me è una casa voglio avere i miei amici“, proprio come ognuno fa nella propria, circondandosi di persone con le quali stare bene.

Ecco spiegato quindi il benessere trasmesso dall’amato programma, e soprattutto dalla speciale padrona di casa.