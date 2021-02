Bomba alla Rai: Serena Bortone invita un ospite speciale, chi è

Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno, tra un’intervista e l’altra ecco l’ospite che ha avuto in studio, chi è?

Oggi è un altro giorno è un programma molto seguito sulla Rai. Condotto da Serena Bortone, la giornalista racconta quotidianamente le storie dei suoi ospiti, quasi sempre famosi, confronta storie e condivide realtà diverse. Va in onda nel primo pomeriggio ed è molto seguito dal pubblico italiano che ammira la presentatrice per come si pone e per il suo talento. Riesce sempre a centrare il punto e le persone con lei in studio si trovano sempre a loro agio.

Serena Bortone: chi è l’ospite speciale?

Tra i tanti ospiti invitati ultimamente, Serena Bortone ha voluto avere con lei in studio Massimo Cannoletta, il vincitore dell‘Eredità e uomo affascinante che non solo ha conquistato il pubblico italiano dopo il programma, ma ha anche fatto perdere la testa alla conduttrice. “Massimo, fattene una ragione, ormai qui stai!”, ha ironizzato nei minuti di anteprima andata in onda subito dopo la fine dell’edizione del TG1 delle 13.30. E ancora, la conduttrice: “Ci sono io e c’è lui”. Un invito che Cannoletta ha accolto con gioia: “Va benissimo”.

Oggi andrà in onda un’altra puntata di una delle trasmissioni più seguite negli ultimi tempi, Serena Bortone ha conquistato la fama con la sua bravura, il suo modo di parlare e le domande che pone ai suoi posti. Mai fuori posto, è una donna di altri tempi…è per questo che la Rai l’ha scelta ancora una volta.