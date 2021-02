Cecilia Rodriguez, selfie hot allo specchio…che gambe! – FOTO

Cecilia Rodriguez infiamma gli animi del web con l’ultimo selfie pubblicato sui social che fa letteralmente girare la testa ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez lascia tutti a bocca aperta pubblicando un selfie scattato allo specchio in cui protagoniste assolute sono le sue gambe statuarie. La bella showgirl nella foto indossa un vestitino molto mini che si allaccia come un morbido tailleur grazie a tre bottoni. La gonna corta non può che mettere in risalto le sue lunghe e meravigliose gambe slanciate da dei sandali con tacco alto. Il generoso décolleté fa capolino maliziosamente dalla scollatura che non riesce a nascondere le sue forme ammalianti. I capelli lunghi e il look con la frangetta aumentano, se possibile, ancora di più il suo fascino donandole un’aria ancora più giovane e sbarazzina. Con questa foto Cecilia si conferma sempre di più una delle regine dei social capaci di spezzare i cuori dei tanti che cadano innamorati ai suoi piedi.

La carriera di Cecilia Rodriguez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez grazie al suo fascino e al suo talento si è da tempo tolta dalle spalle l’etichetta di “sorella di”. La bella argentina infatti vive un periodo davvero felice a 360 gradi sia professionalmente che nella vita privata. La sua relazione con Ignazio Moser, come dimostrano le foto pubblicate dalla coppia sui social, sembra andare davvero a gonfie vele così come anche la sua carriera. Proiettata nel suo lavoro di modella Cecilia è diventato uno dei nomi sempre più richiesti nel campo della moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Non a caso ha trascorso gli ultimi giorni nell’affascinante città di Stoccolma per prestare il suo incantevole viso ad una campagna pubblicitaria per un noto marchio di gioielli. Oltre a sfilare per le case di moda tra gli obiettivi di Cecilia Rodriguez c’è anche quello di portare avanti e rendere famoso un proprio marchio insieme alla sorella Belen.