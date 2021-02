Sara Croce e la stampa animalier, ti viene il mal di testa: lato A sublime – FOTO

Sara Croce incanta il popolo dei social grazie ad una foto in cui sfoggia un look total aggressive capace di far girare la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Il pubblico di Instagram sarà stato ben felice del regalo che Sara Croce ha voluto fare attraverso il suo ultimo scatto condiviso sul suo profilo. La bella influencer infatti si è lasciata immortalare mentre indossa una sensuale t-shirt leopardata con una maliziosa scollatura. La sua maglietta le fascia splendidamente il corpo mettendo il risalto la generosità delle curve del suo lato A. La mano portata alle labbra sembrano assecondare quasi un meraviglioso broncio capace di aprire il cuore. Gli occhi chiari fissi verso l’obiettivo sembrano volerlo penetrare e raggiungere i follower sfiorandogli l’anima. Per questa foto Sara ha deciso di usare un trucco leggero, una scelta che non tutte possono permettersi contando invece soltanto sulla capacità di incantare grazie alla bellezza che Madre Natura ha voluto donare.

LEGGI ANCHE -> Mercedesz Henger divina, in primo piano mostra il meglio e Instagram impazzisce – FOTO

Il lavoro e la vita privata di Sara Croce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni ha lasciato andare via Fedez: “Ci mancherai” – FOTO

Sara Croce, nonostante la giovane età, ha iniziato molto presto a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Le sue prime esperienze sono nate attraverso la sua partecipazione a concorsi di bellezza come quello di Miss Italia dove è riuscita a conquistare il quarto posto e le fasce di Miss Miluna Lombardia e di Miss Tricologia. La sua straordinaria bellezza le spalanca il mondo della moda ed inizia a calcare come modella le passerelle dei marchi più ambiti del settore. Nel 2019 veste i panni di Madre Natura nel corso di una puntata di “Ciao Darwin“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Successivamente Paolo Bonolis affiderà a lei con successo il compito di Bonas ad “Avanti un altro“. Ultimamente Sara si è dedicata, oltre che alla televisione, alla sua carriera di influencer riuscendo a mettere a frutto il grande impatto che ha sul pubblico che la segue ogni giorno di più attraverso i social network.