Isola dei Famosi 2021: rivelazioni sul cast, quel duo che non ti aspetti

L’Isola dei Famosi 2021 si avvicina. Svelati nuovi nomi dei naufraghi e delle opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi in studio. Si tratta di un duo al femminile.

Si accorcia sempre più il conto alla rovescia all’inizio della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Tante le novità di quest’anno. Dopo la notizia che a presentare il format sarà Ilary Blasi e che l’inviato sarà il campione olimpico Massimo Rosolino, vengono svelate altre novità.

Rosolino è un volto già noto in televisione vista la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e a Pechino Express dove ha condiviso la vittoria con Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Quest’ultimo sembrerebbe che dovrebbe sbarcare sulle spiagge dei Caraibi nel ruolo di controllore dell’isola dei parassiti, nelle edizioni precedenti denominata ultima spiaggia.

Questa volta a essere rivelati sono i nomi degli opinionisti. Si tratta di un duo composto da due donne. A rivelare la novità è Verissimo. Saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini a commentare dallo studio le avventure dei concorrenti del reality.

Al fianco di Cristiano Malgioglio, la cantante di 81 anni e l’ereditiera di 26 anni faranno coppia e diranno la loro sulle dinamiche della quindicesima edizione del format. Sono proprio il loro sarcasmo e ironia ad aver portato la Blasi a sceglierle.

Isola dei Famosi 2021: svelati molti nomi dei nuovi naufraghi

Intanto sempre più rivelazioni emergono in merito ai nomi dei naufraghi. Ufficializzati Elisa Isoardi, lo yotuber Awed, l’ex Miss Italia Carolina Stramare, il visconte Ferdinando Guglielmotti, il modello Akash. Svelata anche la partecipazione di Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, e di Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della famosa maison, nonché l’attore televisivo Brando Giorgi.

Un alone di mistero rimane sugli altri concorrenti. Sembrerebbe che sia 16 il numero totale dei naufraghi in partenza per Honduras. Tra questi molti volti nuovi non legati al mondo dei reality.

Con la fine del Grande Fratello Vip il passaggio di testimone passa all’Isola dei Famosi. La partenza della trasmissione è prevista per il prossimo 12 marzo con una prima serata su Canale 5.

Saranno dieci le settimane della sua durata. Previsti in calendario due appuntamenti, nei giorni di lunedì e giovedì. 20 il totale delle messe in onda.

