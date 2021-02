Ilary e Totti presto zii, ecco quando è previsto il grande giorno

Tra poco tempo infatti, Melory, la sorella minore di Ilary diventerà mamma per la prima volta. Grande gioia per la coppia di futuri zii

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

Si sa che ogni volta che nasce un bambino è una grande gioia per tutti, e questo lo sanno bene anche Ilary Blasi e il marito Francesco Totti che presto saranno zii della sorella minore di lei, Melory.

Per la coppia Blasi Totti questo non è stato un periodo facile, come sappiamo prima c’è stata la perdita del padre di Francesco a causa del Coronavirus e poi la positività di entrambi al virus che li ha bloccati in casa per diverse settimane. In autunno scorso però è arrivata anche una lieta notizia sul fronte nascite in famiglia.

La sorella minore della conduttrice, Melory Blasi, classe 1990, non è affatto inserita nel contesto mondano e conduce una vita lontano dai riflettori. È sposata da tre anni con Tiziano Panicci ed è la più piccola dopo le sorelle Ilary e Silvia.

A parte una foto condivisa sui social in cui dava il lieto annuncio, la giovane non ha voluto fornire altri dettagli circa la propria gravidanza. Però il giorno del parto si avvicina e i due zii sono in fibrillazione.

LEGGI ANCHE –> Samuel Peron, la confessione choc: “Deriso tutti i giorni”

Ilary Blasi presto zia, i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

LEGGI ANCHE –> Harry e Meghan fuori dalla famiglia reale, la Regina toglie loro tutti i titoli

Sappiamo per certo che la nuova arrivata sarà una femminuccia, la prima figlia per Melory ed il marito. Non si tratta però della prima nipote per Ilary e Francesco: infatti l’altra sorella della showgirl, Silvia, ha due bambine che si chiamano Stella e Nicole.

La data del parto si avvicina per la piccola di casa che dopo mesi di silenzio si è ripalesata sui social e ha dato una notizia molto precisa sullo stato della sua gravidanza che fa ben sperare sulla data in cui diventerà mamma: “E poi in un batter d’occhio ti ritrovi all’ottavo mese“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

Quindi la data di nascita dovrebbe essere a fine aprile. Molte le persone che le hanno fatto gli auguri per la prossima nascita, e uno dei primi a congratularsi con la cognata è stato anche Francesco Totti che siamo sicuri non veda l’ora di abbracciare la nipotina.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE