Laura Cremaschi, bellezza “working in progress” con la piastra: che splendore – FOTO

Laura Cremaschi fa il pieno di likes dopo un’operazione di bellezza working in progress che incanta il pubblico di Instagram

La splendida Laura Cremaschi gratifica la propria bellezza attraverso l’utilizzo di strumenti che contribuiscono a rendere la popolarità, davvero notevole. Difficile esprimere un parere di non sostegno di fronte a cotanto fascino, raddoppiato in questo periodo grazie ad una recente notizia che l’ha resa felice.

Si tratta del programma, “Avanti Un Altro”, il quiz show popolare della Mediaset, che riaprirà i battenti prossimamente. In questo contesto di soddisfazione, anche Laura esprime la sua opinione, facendo parlare direttamente la sua sensualità.

Il messaggio ai fan è forte e chiaro, il rientro alla base della Cremaschina, per gli “amici” di Instagram è in fase di “working progress” e a breve entrerà nei vostri cuori e nelle vostre case, trasportando con sè un’ottima dose di entusiasmo

Laura Cremaschi, un “tocco” di bellezza senza precedenti

All’indomani della splendida notizia delle riprese di registrazione di “Avanti Un Altro”, Laura Cremaschi si è rimessa immediatamente in attività, per un esordio da capogiro. Lei naviga a “fari spenti”, ma noi siamo certi che all’appuntamento si presenterà nel migliore dei modi.

La dimostrazione più congeniale sono le sue ultime performances commoventi, in “preda” ad un aspetto fisico che rasenta la perfezione. Basta guardare in direzione di una statura, che nonostante le frequenti quarantene si mantiene eccellente. Il merito è tutto suo, del coraggio e della forza di volontà che da sempre ha abitato nella sua coscienza.

Oggi la Cremaschi ci regala un'”ondata” di emozioni non indifferente, durante una delle sedute di bellezza, ormai una costante giornaliera. La “Bona Sorte” di “Avanti Un Altro” è alle prese con una piastra per arricciacapelli, giusto in tempo per un’anteprima mozzafiato da far stropicciare gli occhi dallo stupore.

Durante l’applicazione dello strumento di rinnovamento di bellezza naturale sfoggia un’eleganza tipica delle grandi occasioni, con un tailleur di classe da “bacio accademico”.

La Cremaschina ci ha di nuovo colti di sorpresa, chissà cosa ci proporrà nel prossimo step che precede il ritorno sul palcoscenico che conta