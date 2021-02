Natalija Ilic, lady Milinkovic-Savic ti penetra dentro con lo sguardo – FOTO

Natalija Ilic lascia il popolo dei social a bocca aperta grazie ad una foto in cui i suoi magnifici occhi sembrano avere la capacità di bucare il monitor

Che Milinkovic-Savic sia un uomo fortunato in amore ormai il popolo degli sportivi, e non solo, lo sanno da molto tempo. L’ultima foto pubblicata però dalla sua fantastica fidanzata Natalija toglie ogni minima possibilità di dubbio. La bellissima dottoressa serba infatti ha deliziato i tanti che la seguono attraverso il suo profilo Instagram con uno scatto capace di lasciare a bocca aperta. Una meraviglia che il bel Paese ha la fortuna di ospitare già da diverso tempo e che sta mettendo in seria difficoltà le sue “colleghe wags“. Da tempo infatti si possono vedere accesi contrasti “corpo a corpo” non più soltanto in campo ma anche nelle pagine dei social network. La dolce Natalija però, come dimostrano gli scatti pubblicati, sembra davvero non avere nessun timore delle avversarie.

La foto di Natalija Ilic